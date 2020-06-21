Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге вынесли приговор участникам террористического сообщества «Сеть»

12:44

Фото: sm-news.ru



Сегодня в Северной столице огласили приговоры фигурантам дела "Сети" (группировка ранее была признана террористической, ее деятельность в РФ официально запрещена).



Как сообщает ТАСС, Юлий Бояршинов и Виктор Филинков получили соответственно пять с половиной и семь лет колонии.



Дело рассматривал Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге. Юлия Бояршинова и Виктора Филинкова признали виновными в участии в террористической организации и осудили на пять с половиной и семь лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. При этом Бояршинову на стали выписывать штраф по статье о незаконном хранении взрывчатых веществ.



Отмечается, что гособвинитель просил суд о назначении Филинкову и Бояршинову девяти и шести лет колонии. Адвокаты призывали проявить милосердие и учесть, что Бояршинов признался в содеянном. Представители Филинкова настаивали на том, что в материалах уголовного дел не содержится доказательств существования террористической группировки, при этом на их клиента в ходе расследования неоднократно оказывалось давление со стороны сотрудников правоохранительных органов.



В начале минувшего февраля приговор по делу семи членов "Сети" был вынесен в Пензе. Всех анархистов признали виновными и в совокупности осудили на 86 лет колонии. Согласно материалам уголовного дела, осужденные являлись приверженцами левых и антифашистских взглядов. Они намеревались организовать вооруженный мятеж, чтобы "раскачать народные массы для дестабилизации политической обстановки". В частности, речь шла об акциях во время выборов и мирового чемпионата по футболу в 2018 году.



Ячейки организации, по данным спецслужб, действовали в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Пензе. В общей сложности по делу "Сети" арестовали одиннадцать человек. Лидерами группировки являлись Дмитрий Пчелинцев и Илья Шакурский, приговоренные соответственно к 18 и 16 годам. Ни один из подсудимых вины в терроризме так и не признал.



Автор: Злата Богатова

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