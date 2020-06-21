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В британском Рединге три человека погибли в результате нападения


21.6.2020 09:57
В британском Рединге три человека погибли в результате нападенияФото: vk.com

Три человека от полученных ранений скончались, еще двое доставлены в больницу. Врачи оценивают их состояние как крайне тяжелое.

Злоумышленник был вооружен ножом, передают британские СМИ.

ЧП случилось в минувшую субботу, 20 июня, на территории парка Форбери гарденс, который расположен в самом центре английского города Рединг (графство Беркшир). Как передает The Daily Telegraph со ссылкой на местную полицию, нападавшего задержали сразу после инцидента.

По данным Daily Mail, преступление было совершено около 19:30 (21:30 по Москве), раненых доставляли в больницы на борту вертолетов.

Сведений о личности нападавшего и его мотивах пока нет. Отреагировав на случившееся в Рединге, глава МВД королевства Прити Пател заявила, что "крайне обеспокоена сообщениями".

Стоит отметить, что за несколько часов до ЧП в Рединге состоялся митинг сторонников движения Black lives matter ("Жизни темнокожих имеют значение"). Может ли нападение быть связано с этой акцией, предстоит выяснить следователям.

Ранее подвергся нападению бургомистр бельгийского города Брюгге. С ранением шеи его доставили в больницу и экстренно пооперировали.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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