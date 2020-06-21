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Созданная в России вакцина защитит от коронавируса на два года
11:38
Фото: vk.com
Новый препарат создаст иммунитет, который будет сохраняться по меньшей мере в течение двух лет, сообщил руководитель НИЦ Гамалеи Александр Гинцбург.
Интервью с директором центра опубликовала сегодня газета "Красная звезда".
Минимальный срок действия отечественной вакцины от коронавируса составит около двух лет, сообщил журналистам директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, препарат необходимо ввести дважды. Учитывая, что один и тот же ген будет вводиться на разных носителях, речь идет не просто о защитном протективном иммунитете, но и увеличенном сроке его действия.
В ходе совместной деятельности с учреждениями российского Министерства обороны по созданию вакцин от вируса Эбола ранее уже удалось доказать, что продолжительность иммунитета при подобном применении препарата эффект сохраняется в течение по меньшей мере двух лет, пояснил Гинцбург.
Вакцина против нового коронавируса разрабатывалась по аналогичному принципу и на базе той же платформы. Поэтому создатели препарата с большой долей уверенности предполагают, что после его введения сформируется иммунитет, способный защитить человека "по крайней мере два года и более".
Ранее ученые пришли к выводу, что действительно существует связь между группой крови и тяжестью протекания COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты целого ряда исследований, проводившихся в различных медицинских учреждениях Китая, в Колумбийском университете в США и в Мазандаранском медицинском университете в Иране.
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