Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Китае близнецы появились на свет с разницей в десять лет

22.6.2020 00:44

Фото: megatyumen.ru



В Китае два брата-близнеца родились с разницей в десятилетие, пишет Daily Mail.



Мать детей именно через такой промежуток времени решилась на еще одну процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).



Второй раз 41-летняя китаянка стала матерью 16 июня. По словам женщины, она вновь обратилась к врачам после того, как ее подросший первенец просил брата или сестру. Специалисты были честны с пациенткой насчет ее шансов на успех, отмечается в публикации. Разморозив эмбрионы, оставшиеся с прошлой процедуры, врачи несколько суток тщательно наблюдали за ними в лаборатории.



В результате все завершилось благополучно - 16 июня у семьи родился второй сын. Мальчик так похож на старшего брата, что родители решили дать ему имя Тонг Тонг – на китайском языке это означает "такой же".



Ранее матерью стала вдова китайского врача Ли Вэньляна, который одним из первых рассказал о распространении нового заболевания в китайском городе Ухань. 34-летний офтальмолог еще в конце прошлого года обратил внимание на рост пациентов с признаками нового заболевания и начал рассказывать об этом в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию властей. После его смерти от коронавируса семье были принесены официальные извинения.



Автор: Злата Богатова

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