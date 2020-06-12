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Вдова врача, первым сообщившего о вспышке коронавируса в Ухане, родила здорового сына
12.6.2020 22:16
Фото: society-now.ru
Супруга китайского врача Ли Вэньляна, который одним из первых рассказал о распространении нового заболевания в китайском городе Ухань, родила сына.
Как передают зарубежные СМИ, мать и новорожденный совершенно здоровы.
34-летний офтальмолог Ли Вэньлян еще в конце прошлого года обратил внимание на рост пациентов с признаками нового заболевания. О своих наблюдениях он начал рассказывать в социальных сетях, что вызвало негативную реакцию властей. Врач и семь его коллег, распространившие пост Вэньляна, тогда были вызваны в полицию для объяснений.
Ли Вэньлян, оказывая помощь пациентам, сам заразился новым коронавирусом. Несмотря на все усилия коллег, он скончался.
В минувшем марте МВД Китая официально извинилось перед семьей погибшего врача Ли Вэньляна. Медик, одним из первых сообщивший о распространении новой эпидемии, подвергался угрозам со стороны правоохранителей. Врача тогда обвинили в том, что он якобы публикует ложные сведения.
Позднее власти провинции Хубэй присвоили Ли Вэньляну высший почетный титул, присуждаемый Компартией КНР - звание "павшего героя".
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