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На Бали трагически погибла 18-летняя российская блогер-миллионер
19:10
Фото: vk.com
В Индонезии произошло ДТП, в котором получила смертельные травмы 18-летняя российская блогер-миллионер Настя Тропицель.
Информацию о гибели девушки подтвердила ее мать, написав об этом на ее странице в Instagram.
По словам матери погибшей девушки, "Настеньки уже нет с нами".
В российских СМИ появились сообщения о том, что блогер попала в дорожную аварию, когда управляла мотоциклом. ДТП случилось на Бали. Судя по фото- видеоматериалам, которые распространились в социальных сетях, от полученных травм юная россиянка скончалась на месте.
Ранее на своей странице в Instagram блогер рассказывала о том, что свой первый миллион она сумела заработать еще в 16 лет. По ее словам, на тот момент она "жила с родителями, иногда ходила в кафе и покупала себе одежду", поэтому у нее не было особых трат. В результате "на счету накопился 1000000 рублей".
Помимо Instagram, на который подписано свыше миллиона пользователей, Тропицель вела два YouTube-каналаю Аудитория одного из них насчитывала около 700 тысяч подписчиков.
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