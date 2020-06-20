Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter На Бали трагически погибла 18-летняя российская блогер-миллионер

19:10

Фото: vk.com



В Индонезии произошло ДТП, в котором получила смертельные травмы 18-летняя российская блогер-миллионер Настя Тропицель.



Информацию о гибели девушки подтвердила ее мать, написав об этом на ее странице в Instagram.



По словам матери погибшей девушки, "Настеньки уже нет с нами".



В российских СМИ появились сообщения о том, что блогер попала в дорожную аварию, когда управляла мотоциклом. ДТП случилось на Бали. Судя по фото- видеоматериалам, которые распространились в социальных сетях, от полученных травм юная россиянка скончалась на месте.



Ранее на своей странице в Instagram блогер рассказывала о том, что свой первый миллион она сумела заработать еще в 16 лет. По ее словам, на тот момент она "жила с родителями, иногда ходила в кафе и покупала себе одежду", поэтому у нее не было особых трат. В результате "на счету накопился 1000000 рублей".



Помимо Instagram, на который подписано свыше миллиона пользователей, Тропицель вела два YouTube-каналаю Аудитория одного из них насчитывала около 700 тысяч подписчиков.



Автор: Злата Богатова

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