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В Белоруссии задержаны сотни участников акций протеста
21.6.2020 10:58
Фото: dombeza.ru
Около 270 административных протоколов составили правоохранительные органы Белоруссии в отношении граждан, которые были задержаны 19 июня и в ночь на 20 июня.
Об этом со ссылкой на МВД передает информационный портал TUT.BY.
В минувшую пятницу, 19 июня, в Минске и целом ряде других белорусских городов прошли массовые акции в поддержку заключенных политиков и гражданских активистов. Позднее местные правозащитники сообщали о сотнях задержанных.
Прокомментировав эти события, в МВД Беларуси пояснили, что подавляющее большинство административных протоколов было оформлено по факту нарушений, связанных с проведением массовых мероприятий, а также неповиновения требованиям должностных лиц.
Ранее стало известно о задержании экс-банкира Виктора Бабарико, считавшегося основным конкурентом действующего главы государства Александра Лукашенко. В "Белгазпромбанк", которым ранее он руководил, пришли с обысками, руководители организации были взяты под стражу. По данным местных властей, представители этой финансовой структуры могут оказаться причастными к серьезным преступлениям. Самого же Бабарико заподозрили в попытках оказать давление на свидетелей и скрыть улики.
Петицию с требованием освободить Бабарико, которая вскоре появилась на сайте электронных петиций Change.org, успели подписать свыше 180 тыс. человек. Авторы документы настаивают на том, чтобы власти прекратили преследование кандидата в белорусские лидеры, а также его родственников и бывших коллег, участников инициативных групп и "любых граждан", выступающих в его поддержку.
В СМИ и социальных сетях также появились публикации о том, что Виктора Бабарико и его сына, доставленных после задержания в тюрьму белорусского КГБ, начали жестоко избивать - претендент на пост президента отказался от сотрудничества со следствием.
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