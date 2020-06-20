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Совершено нападение на бургомистра бельгийского города Брюгге
20.6.2020 16:28
Фото: cod11.ru
Глава городского управления фламандского Брюгге Дирк Де Фау получил ножевое ранение в шею, передают бельгийские СМИ.
Со ссылкой на местную полицию сообщается, что нападавшего уже удалось задержать.
Сразу после того, как Де Фау ранили ножом в шею, он был доставлен в больницу и экстренно прооперирован. Сейчас врачи оценивают состояние бургомистра как стабильное.
По данным прокуратуры провинции Западная Фландрия, нападавший уже задержан по обвинению в попытке убийства. Эксперты федеральной полиции продолжают работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что на бургомистра, который в прошлом занимался адвокатской практикой, мог напасть один из его бывших клиентов "с психиатрическим прошлым".
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