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Власти Египта заявили о законности возможного вторжения в Ливию
21.6.2020 09:31
Фото: kapital.kz
В случае необходимости парламент Египта поддержит решение президента страны о вмешательстве в Ливии, передает ТАСС. Ранее глава египетского государства Абдель Фаттаха ас-Сиси заявил о том, что не позволит никому захватить Сирт и Эль-Джуфру.
Египетский лидер назвал Сирт и Эль-Джуфру "красной линией, которую не дозволено пересекать", когда проводил смотр войск на одной из баз в Западном военном округе республики (он отвечает за охрану ливийской границы). Президент Абдель Фаттаха ас-Сиси подчеркнул, что Каир никому не позволит захватить эти населенные пункты.
Парламент Египта в случае необходимости поддержит соответствующий запрос президента, заявил член комитета по обороне и нацбезопасности Яхья аль-Кидвани. Прокомментировав высказывания главы государства о вероятных действиях на территории соседней страны, генерал-майор отметил, что парламент рассмотрит запрос в кратчайшие сроки, а потом одобрнит.
При этом египетский парламентарий подчеркнул, что обстановка в регионе уже находится в стадии, способой обернуться нежелательными для всех последствиями.
Ранее силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного ООН, начали наносить удары по соединениям Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара в районе портового города Сирт, расположенного на расстоянии 450 км восточнее от Триполи.
Вскоре после этого представители венесуэльской оппозиции заявили о том, что командующий ЛНА фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Каракас. Как подчеркивал Хуан Гуайдо, из Венесуэлы ранее не раз исходили попытки дестабилизации обстановки в некоторых других странах региона. Поэтому он должен информировать о происходящем международное сообщество.
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