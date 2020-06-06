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В Ливии правительственные войска атакуют позиции Хафтара
6.6.2020 23:12
Фото: lidtime.com
Силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного ООН, начали наносить удары по соединениям Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара.
Операция ведется в районе портового города Сирт, передает сегодня Al-Masdar.
Со ссылкой на источники в командовании ПНС издание сообщает о том, что наносятся удары по позициям соединений ЛНА Халифы Хафтара в окрестностях порта Сирт, расположенного на расстоянии 450 км восточнее от Триполи.
Как заявил ранее полковник Мухаммед Кануну, ВВС уже успели осуществить пять авиаударов по объектам, расположенным к югу от Сирта, поразив боевые машины. Представитель ПНС пояснил, что атакованы были цели террористов и наемников Хафтара.
По данным турецкого информационного агентства Anadolu, операция правительственный войск получила название "Путь к победе". Целью ее является вытеснение подразделений ЛНА из Сирта, а также районов южнее порта и взятие авиабазы "Джуфра".
Ранее российские дипломаты отвергли заявление американского Госдепартамента о партии "фальшивых" ливийских динаров, которые ранее якобы были изготовлены отечественным "Госзнаком".
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