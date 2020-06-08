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Хафтар находится в Венесуэле, заявил Гуайдо


12:42
Хафтар находится в Венесуэле, заявил ГуайдоФото: noticiassin.com

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар якобы прибыл в Венесуэлу, утверждает Хуан Гуайдо.

Из Венесуэлы ранее не раз исходили попытки дестабилизации обстановки в некоторых других странах региона, подчеркнул лидер оппозиции этого латиноамериканского государства.

Венесуэльская оппозиция, базирующаяся сейчас в Соединенных Штатах, распространила соответствующее сообщение в минувший понедельник, 8 июня, передает ТАСС. В тексте указано, что "Халифа Хафтар прибыл в Венесуэлу", и Хуан Гуайдо предупреждает об этом международное сообщество.

Лидер оппозиции Венесуэлы также отметил, что случившееся имеет значение для всего региона. По словам Гуайдо, он поднимает тревогу, так как в прошлом именно из Каракаса исходили попытки дестабилизации в других странах Латинской Америки.

По данным оппозиции, в Венесуэле якобы совершил посадку самолет командующего ЛНА. Вместе с тем, подтверждений того, что фельдмаршал Халифа Хафтар находится на борту этого воздушного судна, пока нет.

Ранее силы правительства национального согласия (ПНС) Ливии, признанного ООН, начали наносить удары по соединениям ЛНА Халифы Хафтара. Операция ведется в районе портового города Сирт, расположенного на расстоянии 450 км восточнее от Триполи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 235

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