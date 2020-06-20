ИнтерНовости - новости в стране и мире
В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19
В США в нескольких штатах зафиксирован резкий прирост случаев COVID-19
Индия перебрасывает в Ладакх ударные вертолеты и истребители
Индия перебрасывает в Ладакх ударные вертолеты и истребители
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Статья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, сообщил посолСтатья Путина о Второй мировой вызвала значительный интерес в США, сообщил посол
Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение СолнцаРоссияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца
Эксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с РоссиейЭксперт рассказал, как США нанесут удар в случае конфликта с Россией
Гидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах РоссииГидрометцентр прогнозирует заморозки в регионах России
Совершено нападение на бургомистра бельгийского города БрюггеСовершено нападение на бургомистра бельгийского города Брюгге

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца


20.6.2020 22:28
Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение СолнцаФото: minutemediacdn.com

Солнечное затмение, визуально похожее на огненное кольцо, можно будет рассмотреть с территории РФ лишь в формате частных фаз, сообщает ТАСС.

Со ссылкой на представителей Московского планетария отмечается, что продолжительность наибольшей фазы составит на этот раз 38 секунд.

По данным специалистов, в воскресенье, 21 июня, случится кольцеобразное затмение Солнца. Необычное явление с максимальной фазой 0,994 в 09:40 (по Москве) можно будет хорошо рассмотреть из стран Азии, Африки, из акватории Тихого океана. В планетарии пояснили, что россиянам представится возможность увидеть лишь частные фазы затмения - от 0,1 до 0,4.

Лучше всего затмение, которое начнется в 07:48 по московскому времени, будет просматриваться в горных районах Гималаев. До того, как начнется кольцеобразная фазы и после ее завершения у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, будет заметна солнечная корона. Рассмотреть ее лучше всего можно будет в горах.

Самую большую фазу затмения, которая будет заметна из РФ, получат возможность разглядеть жители южных районов Алтайского края и Республики, а также приграничных районов, соседствующих с Казахстаном, Китаем и Монголией.

В воскресенье, 21 июня, одновременно можно будет наблюдать летнее солнцестояние. Светило достигнет наиболее удаленного положения от небесного экватора, и в Северном полушарии нашей планеты это ознаменует наступление астрономического лета. Световой день будет самым продолжительным в году, а ночь - наиболее короткой.

Ранее NASA в очередной раз было принято решение о переносе запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб». На этот раз ввод, первоначально запланированный еще на 30 марта и отложенный из-за начавшейся пандемии коронавируса, передвинули на неопределенный срок.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение СолнцаРоссияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца
Bloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантинBloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантин
Кадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском ДижонеКадыров поддержал чеченцев, устроивших разгром во французском Дижоне
В Екатеринбурге младенец после удара отца выпал из перевернувшейся коляскиВ Екатеринбурге младенец после удара отца выпал из перевернувшейся коляски
Пропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены погибшимиПропавшие под Тамбовом мать с младенцем найдены погибшими

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru