Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Россияне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца

20.6.2020 22:28

Фото: minutemediacdn.com



Солнечное затмение, визуально похожее на огненное кольцо, можно будет рассмотреть с территории РФ лишь в формате частных фаз, сообщает ТАСС.



Со ссылкой на представителей Московского планетария отмечается, что продолжительность наибольшей фазы составит на этот раз 38 секунд.



По данным специалистов, в воскресенье, 21 июня, случится кольцеобразное затмение Солнца. Необычное явление с максимальной фазой 0,994 в 09:40 (по Москве) можно будет хорошо рассмотреть из стран Азии, Африки, из акватории Тихого океана. В планетарии пояснили, что россиянам представится возможность увидеть лишь частные фазы затмения - от 0,1 до 0,4.



Лучше всего затмение, которое начнется в 07:48 по московскому времени, будет просматриваться в горных районах Гималаев. До того, как начнется кольцеобразная фазы и после ее завершения у края Луны, противоположного незакрытой части Солнца, будет заметна солнечная корона. Рассмотреть ее лучше всего можно будет в горах.



Самую большую фазу затмения, которая будет заметна из РФ, получат возможность разглядеть жители южных районов Алтайского края и Республики, а также приграничных районов, соседствующих с Казахстаном, Китаем и Монголией.



В воскресенье, 21 июня, одновременно можно будет наблюдать летнее солнцестояние. Светило достигнет наиболее удаленного положения от небесного экватора, и в Северном полушарии нашей планеты это ознаменует наступление астрономического лета. Световой день будет самым продолжительным в году, а ночь - наиболее короткой.



Ранее NASA в очередной раз было принято решение о переносе запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб». На этот раз ввод, первоначально запланированный еще на 30 марта и отложенный из-за начавшейся пандемии коронавируса, передвинули на неопределенный срок.



Автор: Злата Богатова

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