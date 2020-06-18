ИнтерНовости - новости в стране и мире
Барбара Стрейзанд сделала щедрый подарок 6-летней дочери Джорджа Флойда
Барбара Стрейзанд сделала щедрый подарок 6-летней дочери Джорджа Флойда
Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли
Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли
Власти КНДР напомнили об угрозе превратить Сеул в «море огня»
Власти КНДР напомнили об угрозе превратить Сеул в «море огня»
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Коронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммовКоронавирус, выявленный на рынке Пекина, старше европейских штаммов
СМИ: Экс-глава Чувашии умер от коронавирусаСМИ: Экс-глава Чувашии умер от коронавируса
Статья Путина о Второй мировой войне вышла в National InterestСтатья Путина о Второй мировой войне вышла в National Interest
В Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир БабарикоВ Белоруссии задержан претендент на пост президента экс-банкир Бабарико
Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенеслиЗапуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Конкурс «Маской красоту не испортишь» на myJaneКонкурс «Маской красоту не испортишь» на myJane
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли


18.6.2020 19:07
Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенеслиФото: livejournal.com

В NASA в очередной раз было принято решение о переносе запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб».

Как передает ТАСС, на этот раз ввод отложили на неопределенный срок.

Первоначально запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" был запланирован на 30 марта, но из-за начавшейся пандемии коронавируса процесс испытаний его компонентов существенно замедлился. Учитывая, что количество персонала миссии на время уменьшили почти вдвое, пришлось сдвигать сроки.

Как сообщил замглавы NASA по научным вопросам Томас Цурбухен, выступивший на онлайн-заседании Совета по космическим исследованиям, запуск переносится на неопределенный срок, она будет объявлена позже. Руководство агентства надеется, что это произойдет в следующем году. Старт состоится с космодрома Куру во французской Гвиане.

Предполагается, что орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" сможет заменить космическую обсерваторию "Хаббл". Он будет выведен в точку Лагранжа L2 системы Земля–Солнце, располагающуюся на расстоянии порядка 1,6 млн километра от поверхности нашей планеты. Над созданием аппарата работают в NASA, Канадском и Европейском космических агентствах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Адвокаты Эмбер Херд отказались защищать ее по делу о клевете в отношении Джонни ДеппаАдвокаты Эмбер Херд отказались защищать ее по делу о клевете в отношении Джонни Деппа
25 лет назад в Буденновске захватили заложников25 лет назад в Буденновске захватили заложников
Злоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублейЗлоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублей
Bloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантинBloomberg: ветеранов перед встречей с Путиным на параде Победы отправили на карантин
В России выявили самое низкое число случаев COVID-19 с конца апреляВ России выявили самое низкое число случаев COVID-19 с конца апреля

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru