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Запуск орбитального телескопа «Джеймс Уэбб» снова перенесли
18.6.2020 19:07
Фото: livejournal.com
В NASA в очередной раз было принято решение о переносе запуска орбитального телескопа «Джеймс Уэбб».
Как передает ТАСС, на этот раз ввод отложили на неопределенный срок.
Первоначально запуск орбитального телескопа "Джеймс Уэбб" был запланирован на 30 марта, но из-за начавшейся пандемии коронавируса процесс испытаний его компонентов существенно замедлился. Учитывая, что количество персонала миссии на время уменьшили почти вдвое, пришлось сдвигать сроки.
Как сообщил замглавы NASA по научным вопросам Томас Цурбухен, выступивший на онлайн-заседании Совета по космическим исследованиям, запуск переносится на неопределенный срок, она будет объявлена позже. Руководство агентства надеется, что это произойдет в следующем году. Старт состоится с космодрома Куру во французской Гвиане.
Предполагается, что орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб" сможет заменить космическую обсерваторию "Хаббл". Он будет выведен в точку Лагранжа L2 системы Земля–Солнце, располагающуюся на расстоянии порядка 1,6 млн километра от поверхности нашей планеты. Над созданием аппарата работают в NASA, Канадском и Европейском космических агентствах.
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