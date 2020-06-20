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В Бразилии количество зараженных коронавирусом превысило 1 млн
20.6.2020 21:21
Фото: glaucialima.com
По последним официальным данным, в Бразилии за период с начала пандемии коронавирусом заразились более миллиона человек.
Как информирует пресс-служба минздрава страны, за минувшие сутки диагноз был подтвержден у 54 771 человек.
В общей сложности коронавирус был выявлен уже у 1 032 913 человек, сообщают власти Бразилии.
В течение минувшей пятницы, 19 июня, среди пациентов с подтвержденным COVID-19 было зафиксировано более 1,2 тыс. летальных исходов. По данным министерства здравоохранения страны, за период с начала эпидемии скончались уже почти 49 тыс. зараженных.
Признаны вылечившимися свыше 500 тыс. человек.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о том, что мир сейчас вступает в новую фазу распространения коронавируса COVID-19, которая может оказаться крайне опасной.
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