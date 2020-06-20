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Михаилу Ефремову предрекли смерть в тюрьме


20.6.2020 19:57
Владимир ДолинскийФото: vk.com
Владимир Долинский

Известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов, попавший не так давно в смертельное ДТП в Москве, может погибнуть в заключении.

Такое мнение высказал Заслуженный артист России Владимир Долинский, которому в прошлом пришлось отсидеть четыре года в тюрьме.

Судимый актер Владимир Долинский, ставший знаменитым после участия в фильме "Обыкновенное чудо", обратился к родным погибшего курьера Сергея Захарова. Он довольно эмоционально просил их проявить милосердие, не добивать Михаила Ефремова.

По словам 76-летнего Долинского, Ефремов с его здоровьем не выживет в заключении. Артист пояснил, что имеет представление о том, что происходит на зоне. Однако он "прошел лагерь", получив приговор в 29 лет. Ефремов уже не в том возрасте и будет окончательно сломлен.

Выразив соболезнования родственникам Сергея Захарова, в фургон которого на своем джипе врезался нетрезвый Михаил Ефремов, артист призвал их "не убивать" артиста. На эту тему Долинский говорил в передаче "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выходит в эфир телевизионного канала "Россия 1".

Ранее Михаил Ефремов записал видеообращение, в котором извинился перед семьей погибшего в ДТП. Позднее адвокат Александр Добровинский, представляющий в суде интересы близких Сергея Захарова, заявил об отказе родственников брать какие-либо деньги у артиста, а это могло смягчить приговор.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 191

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