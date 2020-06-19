Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Астрахани экс-кандидата в губернаторы подозревают в убийстве 12-летнего сына

14:55

Фото: livejournal.com



В Астрахани задержана бывший член партии "Справедливая Россия" Галина Морозова, в прошлом претендовавшая на пост губернатора.



По данным российских СМИ, в минувшем марте она обратилась в полицию, заявив об исчезновении 12-летнего сына.



Следственные органы региона возбудили уголовное дело об убийстве 12-летнего мальчика, передает агентство "Интерфакс-Юг". Со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по Астраханской области сообщается, что накануне были найдены останки ребенка. Тело мальчика было залито бетоном. Останки нашли под полом дома, владельцем которого является старший брат погибшего ребенка.



По версии следствия, школьник был убит матерью во время ссоры. Семейный конфликт случился после того, как 4 марта ребенок ушел погулять, а вернулся лишь под утро следующего дня. Выясняя отношения, 56-летняя мать нанесла сыну удар гантелей, от которого он погиб на месте.



После смерти ребенка семья потерпевшего обратилась в полицию с заявлением об исчезновении мальчика. Пр этом родственники предпринимали попытки запутать следствие. В частности, они рассказывали о том, что не раз видели ребенка неподалеку от дома.



В правоохранительных органах отмечают, что родственники погибшего школьника пытались убедить следствие в том, что опознали его на камерах видеонаблюдения в различных частях города. Семья намеревалась создать видимость что мальчик еще жив, но следствие начало проверять новые версии.



Как только следователи смогли восстановить картину трагических событий, мать мальчика задержали. По данным российских СМИ, речь идет о Галине Морозовой. Будучи известным в регионе общественным деятелем, в прошлом она входила в совет регионального отделения "Справедливой России" и возглавляла "Совет ветеранов Астраханской области". В 2018 году Морозова выдвигала свою кандидатуру на пост сити-менеджера.



Автор: Злата Богатова

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