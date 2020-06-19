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В Мордовии 5 человек погибли в ДТП
19.6.2020 00:18
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Мордовии по итогам проверки возбудили уголовное дело по факту дорожной аварии с шестью погибшими, передает ТАСС.
Трагический инцидент случился в Саранске в ночь на 18 июня.
Как сообщает пресс-служба регионального главка МВД, жертвами смертельной аварии с участием автомобиля такси в Саранске стали шесть человек. На официальном сайте ведомства отмечается, что уголовное дело возбудили по ч. 5 ст. 264 УК РФ.
Полицейским уже удалось установить. Предположительно, виновником смертельного ДТП мог быть местный житель 1983 г.р., управлявший автомобилем такси. В его машине также ехали две жительницы Рузаевки 1982 и 1984 г. р.
Жители Пензенской области, находившиеся в другом автомобиле, приехали в Мордовию на заработки. По данным полиции, они работали на одном из строительных объектов Саранска.
Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства столкновения, назначен ряд экспертиз.
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