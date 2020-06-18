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В небе над Японией замечен НЛО
18.6.2020 23:02
Фото: a42.ru
Неопознанный объект шарообразной формы видели многие жители префектуры Мияги в небе несколько дней назад, пишут японские СМИ.
Местные власти, прокомментировав случившееся, затруднились дать точное объяснение.
Как стало известно, в минувшую среду, 17 июня, от жителей японской префектуры Мияги в экстренные службы начали поступать сообщения о неком объекте в небе. Появившись над регионом, неопознанный объект шарообразной формы позднее улетел в сторону моря, передает телевизионный канал NHK.
Со ссылкой на министерство транспорта Японии уточняется, что при помощи полицейского вертолета было установлено, что объект имеет два пропеллера и загадочную крестообразную конструкцию. В тот момент неопознанный летающий объект находился на высоте около полутора километров.
Метеорологи и министерство транспорта страны заявили, что не имеют какого-либо отношения к случившемуся. На данный момент местонахождение этого таинственного объекта неизвестно, отмечают японские СМИ.
Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Однако они расположены так далеко, что пока технологии не позволяют их засечь.
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