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В небе над Японией замечен НЛО


18.6.2020 23:02
В небе над Японией замечен НЛОФото: a42.ru

Неопознанный объект шарообразной формы видели многие жители префектуры Мияги в небе несколько дней назад, пишут японские СМИ.

Местные власти, прокомментировав случившееся, затруднились дать точное объяснение.

Как стало известно, в минувшую среду, 17 июня, от жителей японской префектуры Мияги в экстренные службы начали поступать сообщения о неком объекте в небе. Появившись над регионом, неопознанный объект шарообразной формы позднее улетел в сторону моря, передает телевизионный канал NHK.

Со ссылкой на министерство транспорта Японии уточняется, что при помощи полицейского вертолета было установлено, что объект имеет два пропеллера и загадочную крестообразную конструкцию. В тот момент неопознанный летающий объект находился на высоте около полутора километров.

Метеорологи и министерство транспорта страны заявили, что не имеют какого-либо отношения к случившемуся. На данный момент местонахождение этого таинственного объекта неизвестно, отмечают японские СМИ.

Ранее ученые насчитали в Млечном Пути до 36 внеземных цивилизаций. Однако они расположены так далеко, что пока технологии не позволяют их засечь.

Автор: Злата Богатова

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