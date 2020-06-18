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Военный суд вынес приговор троим участникам «Артподготовки»


18.6.2020 17:33
Военный суд вынес приговор троим участникам «Артподготовки»Фото: vk.com

Дело Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кепти рассматривал Второй западный окружной военный суд, передает агентство "Интерфакс".

Все обвиняемые были признаны виновными в участии в движении "Артподготовка" (деятельность в России официально запрещена).

Андрей Толкачев был приговорен к лишению свободы на тринадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима. Юрия Корного осудили на десять лет, а Андрю. Кепте дали шесть лет. В соответствии с вынесенным вердиктом, подсудимым было наложено ограничение свободы сроком от года до полутора лет после того, как они покинут колонию.

Толкачев, Корный и Кептя были признаны виновными в участии в деятельности сообщества, которое запрещено в России и признано террористическим. Кроме того, их обвиняли в покушении на подготовку теракта.

Как заявил Корный после оглашения приговора, ему понятны порядок и обжалование. Однако за что именно его наказали, он не осознает. Корный и Толкачев в ходе расследования и судебных слушаний вину признавать отказывались, в отличие от Кепти, который активно сотрудничал с правоохранительными органами.

Согласно материалам дела, преступление было совершено в ночь на 12 октября 2017 года на Манежной площади. Заранее подготовив пластиковые емкости с бензином, Толкачев, Корный и Кептя намеревались поджечь декорации и сухое сено около Кремля. Ущерб мог превысить миллион рублей.

В ноябре 2017 года те же лица также рассматривали возможность вывода из строя опоры и линии электропередачи. Для этого они успели подготовить альпинистское оборудование, оставив его в столичном метрополитене вместе с муляжами кустарно изготовленных бомб. О самодельных взрывных устройствах они собирались рассказывать, позвонив в различные учреждения, чтобы отвлечь правоохранителей от запланированной на 5 ноября "революции".

Автор: Злата Богатова

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