Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Военный суд вынес приговор троим участникам «Артподготовки»

18.6.2020 17:33

Фото: vk.com



Дело Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кепти рассматривал Второй западный окружной военный суд, передает агентство "Интерфакс".



Все обвиняемые были признаны виновными в участии в движении "Артподготовка" (деятельность в России официально запрещена).



Андрей Толкачев был приговорен к лишению свободы на тринадцать лет с отбыванием в колонии строгого режима. Юрия Корного осудили на десять лет, а Андрю. Кепте дали шесть лет. В соответствии с вынесенным вердиктом, подсудимым было наложено ограничение свободы сроком от года до полутора лет после того, как они покинут колонию.



Толкачев, Корный и Кептя были признаны виновными в участии в деятельности сообщества, которое запрещено в России и признано террористическим. Кроме того, их обвиняли в покушении на подготовку теракта.



Как заявил Корный после оглашения приговора, ему понятны порядок и обжалование. Однако за что именно его наказали, он не осознает. Корный и Толкачев в ходе расследования и судебных слушаний вину признавать отказывались, в отличие от Кепти, который активно сотрудничал с правоохранительными органами.



Согласно материалам дела, преступление было совершено в ночь на 12 октября 2017 года на Манежной площади. Заранее подготовив пластиковые емкости с бензином, Толкачев, Корный и Кептя намеревались поджечь декорации и сухое сено около Кремля. Ущерб мог превысить миллион рублей.



В ноябре 2017 года те же лица также рассматривали возможность вывода из строя опоры и линии электропередачи. Для этого они успели подготовить альпинистское оборудование, оставив его в столичном метрополитене вместе с муляжами кустарно изготовленных бомб. О самодельных взрывных устройствах они собирались рассказывать, позвонив в различные учреждения, чтобы отвлечь правоохранителей от запланированной на 5 ноября "революции".



Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 18.6.2020 18:12 В Москве четыре человека погибли в результате стрельбы

В Москве четыре человека погибли в результате стрельбы 17.6.2020 11:22 В Челябинской области грузовик протаранил пять машин: погибли 2 человека

В Челябинской области грузовик протаранил пять машин: погибли 2 человека 17.6.2020 00:11 Названы потери Китая в результате столкновения на границе с Индией

Названы потери Китая в результате столкновения на границе с Индией 16.6.2020 17:02 В Ингушетии задержан вероятный зачинщик перестрелки, в которой погибли 4 человека

В Ингушетии задержан вероятный зачинщик перестрелки, в которой погибли 4 человека 16.6.2020 15:00 Злоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублей