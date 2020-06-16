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В РПЦ подтвердили захват монастыря на Урале бывшим «духовником Поклонской»
16.6.2020 21:24
Фото: ridus.ru
Отец Сергий
В Свердловской области схиигумен Сергий (Романов) фактически отстранил от руководства Среднеуральским женским монастырем игуменью Варвару, пояснили в пресс-службе Екатеринбургской епархии РПЦ.
Официальный комментарий приводит информационный портал "66.ру".
По данным представителей РПЦ, в последние дни законная игуменья фактически оказалась "отстранена от управления монастырем". Это произошло при участии отца Сергия, который является духовником обители. В епархии также отметили, что в монастырь ранее был назначен новый священник Георгий Викторов.
В российских СМИ распространились сообщения о том, что Сергий перевел уральский монастырь на осадное положение. Судьбу священнослужителя должен решить церковный суд.
Ранее духовник монастыря был запрещен в священнослужении, в последнее время лишен права проповедовать. Но отец Сергий отказывается выполнять соответствующие решения епархии.
В минувшем апреле в РПЦ подтвердили, что "некие священники в Москве" публиковали видеоролики, в которых утверждали, что призыв патриарха отказаться от посещения храмов из-за пандемии является лишь пожеланием. Верующих убеждали в том, что они могут и не прислушиваться к мнению патриарха.
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