Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Ветераны-афганцы пригрозили Киркорову за ролик о десантниках

15:54

Фото: mediarace.info



Очередной юмористический ролик Филиппа Киркорова, как и предполагалось, вызвал резкое неодобрение у ветеранов афганской войны.



Артисту пригрозили за недавнее видео, где он решил перевоплотиться в образе десантника и позволил себе неоднозначные шутки, изображая десантника.



Как заявил замглавы Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев, каких-либо жалоб ветераны конечно же писать не будут. Они просто разберутся с Филиппом Киркоровым по-мужски, ведь это "уже не первая выходка".



Своим мнением по этому поводу Кошелев поделился в интервью телевизионному каналу "360". По словам афганца, он готов первым врезать артисту, как только его встретит. Десантник подчеркнул, что не намерен терпеть подобные издевательские "шутки" в отношении военной формы и символов.



Ранее в Instagram Киркорова было опубликовано видео, в котором артист перевоплощается в десантника. Во время телефонного разговора с сослуживцем персонаж позволяет себе многочисленные двусмысленные реплики, намекающие на нетрадиционные сексуальные отношения.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 217

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15.6.2020 00:34 В Мумбаи найден мертвым известный индийский актер

В Мумбаи найден мертвым известный индийский актер 10.6.2020 11:03 Бекмамбетов подписал контракт с Universal Pictures на screenlife-фильмы

Бекмамбетов подписал контракт с Universal Pictures на screenlife-фильмы 5.6.2020 23:35 Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год

Концерт Aerosmith в Москве перенесли на 2021 год 5.6.2020 17:50 Супруга Хабенского опровергла сведения о мошенничестве

Супруга Хабенского опровергла сведения о мошенничестве 5.6.2020 15:32 Риддли Скотт собирается вернуться к сюжету «Чужого»