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Ветераны-афганцы пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
15:54
Фото: mediarace.info
Очередной юмористический ролик Филиппа Киркорова, как и предполагалось, вызвал резкое неодобрение у ветеранов афганской войны.
Артисту пригрозили за недавнее видео, где он решил перевоплотиться в образе десантника и позволил себе неоднозначные шутки, изображая десантника.
Как заявил замглавы Центрального правления ветеранов Афганистана (РСВА) Владимир Кошелев, каких-либо жалоб ветераны конечно же писать не будут. Они просто разберутся с Филиппом Киркоровым по-мужски, ведь это "уже не первая выходка".
Своим мнением по этому поводу Кошелев поделился в интервью телевизионному каналу "360". По словам афганца, он готов первым врезать артисту, как только его встретит. Десантник подчеркнул, что не намерен терпеть подобные издевательские "шутки" в отношении военной формы и символов.
Ранее в Instagram Киркорова было опубликовано видео, в котором артист перевоплощается в десантника. Во время телефонного разговора с сослуживцем персонаж позволяет себе многочисленные двусмысленные реплики, намекающие на нетрадиционные сексуальные отношения.
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