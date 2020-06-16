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В России выявили самое низкое число случаев COVID-19 с конца апреля
13:34
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в России было зафиксировано 7,84 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Как информирует оперативный штаб, количество стало самым низким за период с конца минувшего апреля.
По последним официальным данным, накануне по стране зарегистрировали 194 летальных исхода среди пациентов с подтвержденным диагнозом. На сегодняшний день в России в общей сложности уже выявлен 553 301 случай коронавирусной инфекции, в том числе, 7 843 - за последние сутки. При этом почти 32% зараженных не имели каких-либо клинических проявлений.
По сведениям оперативного штаба, за период с начала вспышки в РФ скончались уже 7 478 человек. Более 304,3 тыс. признаны вылечившимися и покинули больницы, в том числе, свыше 10 тыс. - выписаны в течение минувшего дня.
Сейчас наша страна находится на третьем месте в мире по количеству заразившихся - после Соединенных Штатов и Бразилии, где было выявлено 2,13 млн и 923 тыс. инфицированных COVID-19 соответственно. На четвертом месте оказалась Индия, где коронавирус подтвердился у более чем 354 тыс. человек.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус оценил как "научный прорыв" результаты клинических испытаний, проводившихся в Великобритании. Ученые выясняли, насколько эффективным для лечения пациентов с COVID-19 может оказаться стероид дексаметазона.
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