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В Индии за день умерло более двух тысяч пациентов с коронавирусом
12:46
Фото: smi2.net
За минувшие сутки в Индии было зафиксировано свыше двух тысяч летальных исходов среди пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
На сегодняшний день количество выявленных случаев инфицирования в Индии составляет около 354 тыс. человек, продолжают лечение более 155 тыс. зараженных COVID-19.
За период с начала вспышки признаны выздоровевшими почти 187 тыс. пациентов. Скончались 11,9 тыс. человек с подтвержденным коронавирусом, в том числе, 2003 — за минувшие сутки.
Индия сейчас находится на четвертом месте в мире по количеству заразившихся COVID-19, после Соединенных Штатов, Бразилии и России, где соответственно было выявлено 2,13 млн, 923 тыс. и более 545 тыс. инфицированных (по состоянию на 16 июня).
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