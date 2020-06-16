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Принц Гарри начал жить с тещей
01:31
Фото: cheatsheet.com
Меган Маркл с матерью
В арендованный герцогами Сассекскими особняк прибыла Дориа Рагланд, сообщают американские СМИ.
Предполагается, что мать Меган Маркл будет проживать вместе с дочерью и ее супругом, принцем Гарри, чтобы помогать паре в воспитании годовалого внука Арчи.
Со ссылкой на источники в окружении герцогов Сассекских отмечается, что супруги ранее приняли решение не пользоваться услугами няни. Дело в том, что пара перестала кому-либо доверять. В результате как только в Соединенных Штатах ослабили ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, к ним переехала 63-летняя мать Меган Маркл. Как стало известно, для Дории Рагланд пара уже выделила специальную комнату.
Напомним, супруги ранее отказались от королевских титулов и покинули Великобританию. В последнее время принц Гарри и Меган Маркл не очень часто появляются на публике, они практически заперлись дома. Кроме того, финансовое положение супругов оставляет желать лучшего, не так давно им даже пришлось обратиться с просьбой о помощи к принцу Чарльзу Уэльскому.
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