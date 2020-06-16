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В Ингушетии задержан вероятный зачинщик перестрелки, в которой погибли 4 человека
16.6.2020 17:02
Фото: vk.com
Правоохранительные органы задержали пожилого мужчину, который может быть зачинщиком перестрелки в Назрани.
Со ссылкой на информированный источник агентство "Интерфакс" сообщает о том, что в причастности к инциденту подозревается Савангерей Медов.
Пожилой местный житель, ранее инициировавший со своим двоюродным братом земельный спор, имеет характеристики конфликтного человека, пояснил источник. В настоящее время ведется допрос Медова.
Ранее стало известно о перестрелке в Назрани, в результате которой погибли четыре человека. В числе жертв инцидента - полицейский и сотрудник Росгвардии, а также двое местных жителей.
Причиной конфликтной ситуации стал земельный спор. Отмечается, что смертельные огнестрельные ранения получили капитан полиции Адам Медов, являвшийся участковым уполномоченным местного отдела МВД, и его двоюродный брат, который в прошлом был водитель батальона полиции Управления вневедомственной охраны республиканской Росгвардии.
По уточненным данным, в результате ЧП пострадали семь человек, большинство из которых также являются представителями клана Медовых. В общей сложности участниками инцидента стали порядка пятнадцати человек. Около семи вступили в потасовку, после чего двое схватились за оружие и начали стрелять.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняет полиция.
Накануне 24-летний уроженец Ингушетии Ратмир Галаев открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД на Ленинском проспекте Москвы. По данным МВД, молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Проверяется информация о том, что стрелок может быть связан с убийцами Ибрагима Эльджаркиева.
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