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Злоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублей


16.6.2020 15:00
Злоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублейФото: kapital.kz

Столичная полиция приступила к проверке по факту инцидента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Отмечается, что пострадавшая женщина обратилась в правоохранительные органы накануне, 15 июня.

Как заявила москвичка 1975 года рождения, неизвестные злоумышленники похитили у нее около пяти миллионов рублей. Денежные средства, по словам потерпевшей, украли с банковских счетов.

В ходе начатого разбирательства удалось установить, что преступления совершались в период со 2 марта по 8 июня. Воспользовавшись фальшивым паспортом на имя заявительницы, средства были сначала переведены с валютных счетов на рублевые.

Затем деньги в размере 4,97 млн рублей были украдены, пояснили представители ведомства. Полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.



Автор: Злата Богатова

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