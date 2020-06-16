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Злоумышленники похитили с банковских счетов жительницы Москвы 5 млн рублей
16.6.2020 15:00
Фото: kapital.kz
Столичная полиция приступила к проверке по факту инцидента, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Отмечается, что пострадавшая женщина обратилась в правоохранительные органы накануне, 15 июня.
Как заявила москвичка 1975 года рождения, неизвестные злоумышленники похитили у нее около пяти миллионов рублей. Денежные средства, по словам потерпевшей, украли с банковских счетов.
В ходе начатого разбирательства удалось установить, что преступления совершались в период со 2 марта по 8 июня. Воспользовавшись фальшивым паспортом на имя заявительницы, средства были сначала переведены с валютных счетов на рублевые.
Затем деньги в размере 4,97 млн рублей были украдены, пояснили представители ведомства. Полиция продолжает работу по выяснению всех обстоятельств случившегося.
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