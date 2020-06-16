Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущего подростка

16.6.2020 10:57

Фото: vk.com



Следственные органы Забайкальского края приступили к проверке по факту трагедии, случившейся накануне, 15 июня, на территории Ононского района.



По предварительным данным, трое мужчин и женщина погибли, пытаясь спасти тонущего подростка.



Как сообщил пресс-секретарь регионального СУ СКР Егор Марков, девочку удалось спасти. Сигнал о ЧП в Ононском районе поступил в экстренные службы примерно в 18:00 по местному времени (12:00 по Москве).



Согласно данным, имеющимся на этот час, в 2 км от села Нижний Цасучей в водоворот на реке Онон попал 15-летний подросток. Увидев, что девочка тонет, к ней на помощь бросились родственники, проводившие время на берегу. Кроме того, несовершеннолетнюю пытались спасти и трое оказавшихся рядом рыбаков.



В результате подростка удалось спасти, но четыре человека погибли - трое мужчин 41, 58 и 64 лет и 45-летняя женщина, тело которой отыскать пока еще не удалось.



На прошлой неделе компания из восьми сверстников отправилась купаться на реку Кордон в Прикамье. Подростки сначала находились на мелководье, но течением их постепенно унесло на большую глубину. В результате ЧП двое подростков погибли. При этом один из утонувших спас тонувшую девушку. Юноша вытолкнув ее на безопасное место, но сам выбраться из воды уже не смог.



Автор: Злата Богатова

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