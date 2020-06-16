|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Забайкалье четыре человека погибли, спасая тонущего подростка
16.6.2020 10:57
Фото: vk.com
Следственные органы Забайкальского края приступили к проверке по факту трагедии, случившейся накануне, 15 июня, на территории Ононского района.
По предварительным данным, трое мужчин и женщина погибли, пытаясь спасти тонущего подростка.
Как сообщил пресс-секретарь регионального СУ СКР Егор Марков, девочку удалось спасти. Сигнал о ЧП в Ононском районе поступил в экстренные службы примерно в 18:00 по местному времени (12:00 по Москве).
Согласно данным, имеющимся на этот час, в 2 км от села Нижний Цасучей в водоворот на реке Онон попал 15-летний подросток. Увидев, что девочка тонет, к ней на помощь бросились родственники, проводившие время на берегу. Кроме того, несовершеннолетнюю пытались спасти и трое оказавшихся рядом рыбаков.
В результате подростка удалось спасти, но четыре человека погибли - трое мужчин 41, 58 и 64 лет и 45-летняя женщина, тело которой отыскать пока еще не удалось.
На прошлой неделе компания из восьми сверстников отправилась купаться на реку Кордон в Прикамье. Подростки сначала находились на мелководье, но течением их постепенно унесло на большую глубину. В результате ЧП двое подростков погибли. При этом один из утонувших спас тонувшую девушку. Юноша вытолкнув ее на безопасное место, но сам выбраться из воды уже не смог.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|