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В США через 17 лет возобновят практику смертных казней на федеральном уровне


16.6.2020 09:52
В США через 17 лет возобновят практику смертных казней на федеральном уровнеФото: topic.lt

Власти Соединенных Штатов намерены после 17-летнего перерыва возобновить практику смертной казни федеральных преступников, передают американские СМИ.

Соответствующее заявление сделало Министерство юстиции США.

Как стало известно, Федеральное бюро тюрем уже приняло решение о назначении казней четырех из пяти преступников, которые были осуждены за убийство малолетних. В двух случаях речь также шла еще и об изнасиловании.

Приговоры будут приведены в исполнение период с 13 июля по 28 августа. Ранее предполагалось, что преступников казнят в декабре прошлого и январе текущего года, но Верховным судом США в последний момент был блокирован процесс подготовки к высшей мере наказания.

В заявлении генпрокурора Уильяма Барра, которое было опубликовано на официальном сайте Министерства юстиции, подчеркивается, что "мы в долгу перед жертвами этих ужасных преступлений".

Необходимо отметить, что в ряде штатов, преимущественно расположенных на юге страны, не прекращалось применение смертной казни. В течение прошлого года там было приведено в исполнение двадцать два приговора о высшей мере.

Единственной в Европе и СНГ страной, где могут приговорить к смерти, на сегодняшний день остается Белоруссия. Вердикт может быть вынесен исключительно мужчинам возраста 18-65 лет. Приговор приводится в исполнение путем расстрела. Летом прошлого года представители официального Брюсселя вновь обратились к Минску с призывом ввести мораторий на смертную казнь, выразив осуждение в связи с вынесением новых приговоров.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 220

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