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Евросоюз с осуждением отреагировал на применение смертной казни в Белоруссии
15.6.2019 12:15
Фото: bgnesagency.com
Представители официального Брюсселя вновь обратились к Минску с призывом ввести мораторий на смертную казнь, передает ТАСС.
Как заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, руководство Евросоюза с осуждением реагирует на случаи смертной казни в Белоруссии.
ЕС вновь выразил решительный протест в связи с сообщениями о том, что в Беларуси вновь привели в исполнение смертельный приговор. По данным зарубежных СМИ, несколько дней назад был казнен осужденный, приговоренный к смерти за убийство трех человек. В числе его жертв - молодая пара, с которой он расправился по просьбе воспитательницы детсада. Женщина намеревалась отомстить своему бывшему возлюбленному, но нанятые ей киллеры переусердствовали.
На сегодняшний день Белоруссия остается единственной в Европе и СНГ страной, где могут приговорить к смерти. Вердикт может быть вынесен исключительно мужчинам возраста 18-65 лет. Приговор приводится в исполнение путем расстрела.
За последние двадцать лет в различных регионах Беларуси были казнены свыше четырехсот человек, преимущественно, признанные виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях.
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