ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Ессентуках при вооруженном налете один человек погиб, двое тяжело ранены
 В Ессентуках при вооруженном налете один человек погиб, двое тяжело ранены
Под Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котят
Под Владимиром председатель СНТ убил женщину из-за пропавших котят
В США убили чемпиона РФ по сноуборду
В США убили чемпиона РФ по сноуборду
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Воронежской области восемь человек погибли в ДТП В Воронежской области восемь человек погибли в ДТП
Власти Гонконга могут отложить принятие законопроекта об экстрадицииВласти Гонконга могут отложить принятие законопроекта об экстрадиции
Под Красноярском охотникам пришлось убить двух агрессивных медведей Под Красноярском охотникам пришлось убить двух агрессивных медведей
Евросоюз с осуждением отреагировал на применение смертной казни в БелоруссииЕвросоюз с осуждением отреагировал на применение смертной казни в Белоруссии
В Грузии машина сорвалась в пропасть, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы В Грузии машина сорвалась в пропасть, один человек погиб, еще один получил тяжелые травмы

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няниНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 5. Домик няни
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столицаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 4. Дачная столица
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей ШварцаНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 3. Дом-музей Шварца

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Евросоюз с осуждением отреагировал на применение смертной казни в Белоруссии


15.6.2019 12:15
Евросоюз с осуждением отреагировал на применение смертной казни в БелоруссииФото: bgnesagency.com

Представители официального Брюсселя вновь обратились к Минску с призывом ввести мораторий на смертную казнь, передает ТАСС.

Как заявила пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, руководство Евросоюза с осуждением реагирует на случаи смертной казни в Белоруссии.

ЕС вновь выразил решительный протест в связи с сообщениями о том, что в Беларуси вновь привели в исполнение смертельный приговор. По данным зарубежных СМИ, несколько дней назад был казнен осужденный, приговоренный к смерти за убийство трех человек. В числе его жертв - молодая пара, с которой он расправился по просьбе воспитательницы детсада. Женщина намеревалась отомстить своему бывшему возлюбленному, но нанятые ей киллеры переусердствовали.

На сегодняшний день Белоруссия остается единственной в Европе и СНГ страной, где могут приговорить к смерти. Вердикт может быть вынесен исключительно мужчинам возраста 18-65 лет. Приговор приводится в исполнение путем расстрела.

За последние двадцать лет в различных регионах Беларуси были казнены свыше четырехсот человек, преимущественно, признанные виновными в тяжких и особо тяжких преступлениях.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 102

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

В Ессентуках при вооруженном налете один человек погиб, двое тяжело ранены В Ессентуках при вооруженном налете один человек погиб, двое тяжело ранены
Власти Гонконга могут отложить принятие законопроекта об экстрадицииВласти Гонконга могут отложить принятие законопроекта об экстрадиции
В убийстве жены экс-хоккеиста Соколова теперь подозревают младшего сынаВ убийстве жены экс-хоккеиста Соколова теперь подозревают младшего сына
Бари Алибасов ненадолго пришел в сознаниеБари Алибасов ненадолго пришел в сознание
В Сочи после ДТП с автобусами в больницы попали 23 человекаВ Сочи после ДТП с автобусами в больницы попали 23 человека

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 857


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru