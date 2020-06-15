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Чеченцы устроили беспорядки во французском Дижоне
09:30
Фото: sevline.com
МВД Франции объявило о начале расследований пол факту беспорядков в городе Дижон.
По данным ведомства, к случившемуся могут оказаться причастны выходцы из Чечни, передает ТАСС.
Госсекретарь при главе МВД Франции Лоран Нуньес в ближайшее время отправится в Дижон, где накануне вечером произошли столкновения между представителями местной североафриканской общиной и выходцами из Чечни. В ведомстве подчеркнули, что в квартал, где фиксировались беспорядки, направят дополнительные подразделения полиции.
По последним официальным данным, которые приводит полиция Дижона, во время всех этих событий пострадали порядка десяти человек. По факту случившегося уже начато расследование, обстоятельства инцидента выясняются, заявили в МВД Франции.
Ранее в СМИ появились сообщения о скоплении молодежи на площади Республики и в районе Гресиль. Многие из них несли с собой прутья, ножи и бейсбольные биты, тогда как их лица были закрыты масками. В ночь на понедельник на улицы вышли уже около двухсот человек, которые поджигали автомобили и мусорные баки, а также провоцировали стычки.
Как писали пользователи социальных сетей, сотрудники полиции не препятствовали молодым людям, которые практически всю ночь "патрулировали" улицы.
Со ссылкой на заявление местного прокурора Дижона Эрика Матэ уточнялось, что конфликт произошел между выходцами из Чечни и общиной уроженцев стран Магриба. Кроме того, возникли предположения о том, что случившееся может иметь отношение к сбыту наркотиков.
Кроме того, в прессе высказывались мнения о том, что чеченский подросток мог быть избит из-за того, что не заплатил за проезд в такси. Инцидент с юношей вызвал возмущение его соотечественников, которые решили наказать, по их мнению, виновных в нападении на парня.
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