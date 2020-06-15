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В США погибли двое детей, забытых отцом в машине


15.6.2020 21:29
В США погибли двое детей, забытых отцом в машинеФото: vk.com

Трагедия случилась в американском городе Талса, который расположен в штате Оклахома. По данным СМИ со ссылкой на местных полицейских, отец уснул, оставив в машине маленьких детей.

Мальчик и девочка погибли в минувшую субботу, 13 июня, после того, как в течение пяти часов находились в запертом автомобиле.

Прокомментировав трагическое происшествие, полицейские сообщили, что ЧП случилось после того, как глава семейства, 31-летний Дастин Ли Деннис, ездил в магазин. Мужчина брал с собой четырехлетнюю дочь и трехлетнего сына. Вернувшись, он улегся поспать.

В беседе с правоохранителями Дастин Ли Деннис пояснил, что спал около пяти часов. Проснувшись, он наконец понял, что детей нет в доме. Дочку и сына он обнаружил лежащими на полу пикапа, где они были заперты все это время.

Сотрудники медслужбы, прибывшие на вызов через некоторое время, могли лишь констатировать гибель мальчика и девочки. В полиции пока не уточнили причину смерти. Отмечается лишь, что судьбой детей, которые около пяти часов находились в машине, в этот отрезок времени никто не интересовался, хотя в городе в тот день была температура выше +30 °С.

Отца погибших детей задержали по обвинению в убийстве второй степени.

Летом прошлого года в столице Вьетнама трагически погиб шестилетний ребенок, которого забыли в школьном автобусе. Мальчик провел в салоне не менее девяти часов и был найден в бессознательном состоянии. Он сразу же был доставлен в больницу, но врачам не удалось спасти ученика.

Автор: Злата Богатова

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