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В столице Вьетнама умер забытый в школьном автобусе мальчик


7.8.2019 13:40
В столице Вьетнама умер забытый в школьном автобусе мальчикФото: lilia-fridman.com

Шестилетний ребенок провел в салоне не менее девяти часов.

Мальчик учился в международной школе в Ханое, его забыли в автобусе, когда он с группой других детей приехал на занятия.

Как передает портал VnExpress со ссылкой на учителей, ребенок сидел на последнем ряду автобуса. В салоне в общей сложности находились тринадцать детей, двое из которых в первый раз должны были прийти на занятия в школу Gateway International School и поэтому волновались.

Когда автобус прибыл к образовательному учреждению, сопровождающему пришлось успокаивать разнервничавшихся детей, и в суматохе не пересчитал ребят, вышедших из салона. Лишь днем водитель и сопровождающий решили проверить автобус и обнаружили за сиденьем водителя мальчика в бессознательном состоянии. Ребенка сразу же доставили в больницу, но спасти его не удалось.

По словам представителей школьной администрации, классный руководитель еще утром проинформировал их о том, что один мальчик не явился на уроки. Однако педагог, ответственный за связь с родителями в подобных случаях, был в отпуске, "произошли ошибки" - именно так выразилась директор.

Семья мальчика уже дала согласие на вскрытие, чтобы специалисты могли определить время и причину его гибели. Администрация учебного заведения взяла на себя полную ответственность за трагическое происшествие. Кроме того, педагогов уже вызвали на допрос в полицию, которая приступила к расследованию.

Автор: Злата Богатова

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