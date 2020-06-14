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Волгоградский подросток планировал нападение на школу


12:10
Волгоградский подросток планировал нападение на школуФото: newstes.ru

Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить нападение на одну из школ Волгограда, которое планировал юноша 2005 г.р.

Как сообщает "Интерфакс", подросток задержан, принято решение о возбуждении уголовного дела.

Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы уточняется, что во время оперативных действий у парня были обнаружены и изъяты кустарно изготовленное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в ходе обыска у подростка нашли компоненты, предназначенные для синтеза взрывчатых веществ и поражающие элементы, а также холодное оружие.

Изъятые в доме задержанного средства связи сейчас изучают специалисты. В ФСБ также проанализируют рукописные записи, которые представляют собой инструкции по изготовлению самодельных бомб и подготовке нападения на учебные заведения.

В отношении юного волгоградца уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатки. Представители ФСБ пояснили, что позже примут процессуальное решение по статье о подготовке к убийству двух и более лиц.

Сведений о том, почему подросток решился на преступление, из официальных источников пока не поступало. Продолжается расследование

В минувшем апреле силами ФСБ был задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на одну из школ города Красноярска. У юноши 2006 г.р. было тогда изъято оружие и СВУ, которые он намеревался использовать.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

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