|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Волгоградский подросток планировал нападение на школу
12:10
Фото: newstes.ru
Сотрудникам ФСБ удалось предотвратить нападение на одну из школ Волгограда, которое планировал юноша 2005 г.р.
Как сообщает "Интерфакс", подросток задержан, принято решение о возбуждении уголовного дела.
Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) российской спецслужбы уточняется, что во время оперативных действий у парня были обнаружены и изъяты кустарно изготовленное взрывное устройство и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, в ходе обыска у подростка нашли компоненты, предназначенные для синтеза взрывчатых веществ и поражающие элементы, а также холодное оружие.
Изъятые в доме задержанного средства связи сейчас изучают специалисты. В ФСБ также проанализируют рукописные записи, которые представляют собой инструкции по изготовлению самодельных бомб и подготовке нападения на учебные заведения.
В отношении юного волгоградца уже возбудили уголовное дело по статье о незаконном изготовлении взрывчатки. Представители ФСБ пояснили, что позже примут процессуальное решение по статье о подготовке к убийству двух и более лиц.
Сведений о том, почему подросток решился на преступление, из официальных источников пока не поступало. Продолжается расследование
В минувшем апреле силами ФСБ был задержан подросток, который готовил вооруженное нападение на одну из школ города Красноярска. У юноши 2006 г.р. было тогда изъято оружие и СВУ, которые он намеревался использовать.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|