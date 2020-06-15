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В Мумбаи найден мертвым известный индийский актер
15.6.2020 00:34
Фото: vk.com
Сушант Сингх Раджпут был найден мертвым в собственном доме, сообщается со ссылкой на полицию города Мумбаи.
По данным зарубежных СМИ, артист мог покончить с собой.
Сушант Сингх Раджпут скончался в воскресенье, 14 июня. Актеру было тридцать четыре года. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.
В СМИ появились сообщения о том, что артист мог уйти из жизни по собственному желанию. Какие причины подтолкнули его к такому решению, не уточняется.
Известность пришла к Сушанту около семи лет назад, практически сразу после того, как он снялся в кинокартине "Три ошибки моей жизни". После выхода этой ленты артиста начали приглашать в свои фильмы успешные индийские режиссеры. При этом артист не отказывался от съемок многосерийных лент.
В числе наиболее известных фильмов с участием артиста стоит упомянуть такие ленты как "Драйв", "Пикей" и "Кедарнатх", а также "М.С.Дхони: нерассказанная история".
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