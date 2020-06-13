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В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель
22:02
Фото: biletik.aero
Люди, которые приезжают отдыхать вместе, в процессе заселения в гостиницы не должны будут предъявлять документы, подтверждающие их брак, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее в российских СМИ начали распространяться сообщения о том, что в один номер теперь можно будет заселиться лишь супругам.
Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, у отдыхающих, прибывающих в отель вместе, в процессе заселения в номер не будут требовать документы о регистрации брака.
Ранее Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации для администраций гостиниц и аналогичных учреждений, которые на время предоставляют места для проживания. В соответствии с ними, не стоит заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни. В документе уточнялось, что речь идет о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.
Ведомство при этом рекомендовало преимущественно одноместное размещение, если речь не идет о членах одной семьи.
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