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В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отель


22:02
В Ростуризме прокомментировали сведения о требовании свидетельства о браке при заселении в отельФото: biletik.aero

Люди, которые приезжают отдыхать вместе, в процессе заселения в гостиницы не должны будут предъявлять документы, подтверждающие их брак, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Ранее в российских СМИ начали распространяться сообщения о том, что в один номер теперь можно будет заселиться лишь супругам.

Как пояснили в пресс-службе Ростуризма, у отдыхающих, прибывающих в отель вместе, в процессе заселения в номер не будут требовать документы о регистрации брака.

Ранее Роспотребнадзор подготовил методические рекомендации для администраций гостиниц и аналогичных учреждений, которые на время предоставляют места для проживания. В соответствии с ними, не стоит заселять в один номер людей, не контактирующих друг с другом в обычной жизни. В документе уточнялось, что речь идет о профилактике распространения новой коронавирусной инфекции.

Ведомство при этом рекомендовало преимущественно одноместное размещение, если речь не идет о членах одной семьи.

Автор: Злата Богатова

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