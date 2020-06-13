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Джоан Роулинг призналась, что в прошлом пережила насилие
13.6.2020 23:41
Фото: t1.ua
Джоан Роулинг
Известная британская писательница Джоан Роулинг призналась, что много лет назад пережила насилие.
О своем травмирующем опыте она сейчас старается не вспоминать - мысли до сих пор могут причинять боль.
По словам Джоан Роулинг, она последние годы находится на виду у публики и никогда еще публично не заговаривала на эту тему. Писательница пояснила, что когда-то "пережила домашнее и сексуальное насилие". Роулинг добавила, что старается не высказываться об этом, не потому, что стыдится. Дело в том, что эти воспоминания до сих пор заставляют ее страдать.
Опубликовав длинное и очень личное эссе, писательница откровенно говорит о причинах, из-за которых решилась написать на темы насилия, гендерных проблем и секса. По словам Роулинг, она была уязвима, когда "мужчина воспользовался представившейся возможностью".
Кроме того, она поведала о первом браке, назвав его мучительным. В настоящее время ее семейная жизнь прекрасна, она счастлива и чувствует себя в безопасности. Но "шрамы, оставленные насилием" до сих пор с ней. Они не исчезнут, несмотря на количество заработанных денег и даже любовь, которая ее сейчас окружает, написала Роулинг.
По словам писательницы, она говорит об этом не ради того, чтобы вызвать сочувствие. Роулинг создала эссе, испытывая солидарность с огромным множеством женщин, хранящих в прошлом подобные истории.
Не так давно Джоан Роулинг объявила о конкурсе детских рисунков для своей новой книги.
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