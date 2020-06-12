Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казани после взрыва на газораспределительной станции ввели режим ЧС

10:20

Фото: vk.com



В столице Татарстана в связи с инцидентом на газораспределительной станции, который произошел накануне вечером, объявлен режим ЧС.



В настоящее время продолжаются мероприятия по перекачке газа в резервную емкость, сообщает агентство "Интерфакс".



Со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ отмечается, что пожар будет локализован после того, как проведут все работы. Инцидент прокомментировал замначальника республиканского главка ведомства Константин Чанышев.



Ранее стало известно о том, что в результате ЧП погиб один человек, еще двое пострадали.



В пресс-службе Минздрава Татарстана пояснили, что после ЧП были госпитализированы двое мужчин, 1984 и 1997 г.р. Состояние пациентов оценивается медиками как средней степени тяжести, они получили ожоги соответственно 10% и 15% поверхности тела. В ведомстве уточнили, что угрозы жизни пострадавших нет.



По уточненным данным, горение происходило в резервуаре второй группы, объем которого составляет 170 кубометров. В МЧС отмечали, что имеется угроза распространения пламени на соседние резервуары.



В мероприятиях по ликвидации огня было задействовано почти двести человек, привлекалось около шестидесяти единиц техники. Спасатели сформировали два боевых участка, применялись четыре лафетных ствола в целях охлаждения воспламенившейся емкости и расположенных рядом.



По факту взрыва на газозаправочной станции в Казани, который произошел накануне вечером, проводят проверку следственные органы.



Автор: Злата Богатова

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