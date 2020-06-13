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Пиотровский предлагает создавать международные организации, альтернативные ЮНЕСКО
13.6.2020 09:34
Фото: smi2.net
Пандемия нового коронавируса продемонстрировала, что международные организации, подобные ЮНЕСКО, не очень эффективно справляются со своими обязанностями, заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир". Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России.
По словам руководителя Эрмитажа, сейчас стало очевидно, что необходимо создавать и развивать новые инициативы в этой сфере. Михаил Пиотровский также отметил, что деятельность в сложных условиях пандемии успела сплотить музейное сообщество: существенно активизировались контакты между различными учреждениями, в том числе, на международном уровне.
Гендиректор Эрмитажа добавил, что ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил провести большую международную онлайн-конференцию, которая будет посвящена культуре. Идея встретила всеобщую поддержку, так как сейчас важно возрождать международные культурные организации.
Вместе с тем, ЮНЕСКО, как и все другие международные организации в условиях коронавирусной пандемии не очень эффективно справлялись со своими обязанностями, констатировал Пиотровский. По его мнению, это указывает на необходимость новых инициатив, которые вольются в будущем в международные связи. Сейчас уже идет подготовка к культурному форуму, который будет способствовать созданию основ взаимодействия в этой сфере.
Ранее в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделали прогноз о том, что после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в мире могут не возобновить свою деятельность более 13% музеев.
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