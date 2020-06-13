ИнтерНовости - новости в стране и мире
Пропавший под Оренбургом мальчик найден погибшим
Пропавший под Оренбургом мальчик найден погибшим
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями
Михаил Ефремов записал видеообращение с извинениями
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полициейВ Марселе манифестация против расизма переросла в столкновения с полицией
С 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсииС 1 июля некоторым работающим пенсионерам проиндексируют пенсии
В Казани после взрыва на газораспределительной станции ввели режим ЧСВ Казани после взрыва на газораспределительной станции ввели режим ЧС
Бразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавирусаБразилия вышла на второе место в мире по числу жертв коронавируса
Пиотровский предлагает создавать международные организации, альтернативные ЮНЕСКОПиотровский предлагает создавать международные организации, альтернативные ЮНЕСКО

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пиотровский предлагает создавать международные организации, альтернативные ЮНЕСКО


13.6.2020 09:34
Пиотровский предлагает создавать международные организации, альтернативные ЮНЕСКОФото: smi2.net

Пандемия нового коронавируса продемонстрировала, что международные организации, подобные ЮНЕСКО, не очень эффективно справляются со своими обязанностями, заявил гендиректор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время онлайн-конференции в ТАСС "Россия и мир". Мероприятие было приурочено к празднованию Дня России.

По словам руководителя Эрмитажа, сейчас стало очевидно, что необходимо создавать и развивать новые инициативы в этой сфере. Михаил Пиотровский также отметил, что деятельность в сложных условиях пандемии успела сплотить музейное сообщество: существенно активизировались контакты между различными учреждениями, в том числе, на международном уровне.

Гендиректор Эрмитажа добавил, что ранее спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил провести большую международную онлайн-конференцию, которая будет посвящена культуре. Идея встретила всеобщую поддержку, так как сейчас важно возрождать международные культурные организации.

Вместе с тем, ЮНЕСКО, как и все другие международные организации в условиях коронавирусной пандемии не очень эффективно справлялись со своими обязанностями, констатировал Пиотровский. По его мнению, это указывает на необходимость новых инициатив, которые вольются в будущем в международные связи. Сейчас уже идет подготовка к культурному форуму, который будет способствовать созданию основ взаимодействия в этой сфере.

Ранее в Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) сделали прогноз о том, что после окончания пандемии новой коронавирусной инфекции в мире могут не возобновить свою деятельность более 13% музеев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 227

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Супруга Владимира Зеленского заболела коронавирусомСупруга Владимира Зеленского заболела коронавирусом
В Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипированииВ Кремле прокомментировали программу Михалкова о чипировании
Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичуУволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу
В Подмосковье задержан вор в законе Вася БандитВ Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит
В Прикамье утонули двое подростковВ Прикамье утонули двое подростков

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru