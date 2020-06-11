Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Японии нашли предполагаемого убийцу десятков животных на «кошачьем» острове

11.6.2020 21:54

Фото: elelur.com



К гибели десятков кошек, которые проживали на японском острове Умасима, может оказаться причастным пожилой житель города Китакюсю.



В скором времени ему предъявят обвинение из нескольких пунктов.



Остров Умасима находится на расстоянии нескольких километров от Кюсю. Он получил широкую известность из-за сотен кошек, которые на нем обитают. Осенью 2017 года среди животных резко возросло количество умерших, что привлекло внимание зоозащитников, привозивших на остров еду и следивших за кошками.



Вскоре выяснилось, что кошки погибали, съев отравленную рыбу. Спустя примерно два года после начала таких происшествий собранные материалы передали в полицию. После проверки японские правоохранители по подозрению в убийстве десятков животных задержали пожилого жителя города Китакюсю. По словам мужчины, отравленную рыбу на острове он якобы оставлял лишь для того, чтобы истребить ворон.



Подозреваемый продолжает настаивать на своей невиновности. Однако в скором времени ему предъявят целый ряд обвинений, которые связаны с законами о защите животных, пишут зарубежные СМИ.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 221

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 00:05 После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках

После пятичасового допроса Ефремов остался в статусе свидетеля по делу о наркотиках 11.6.2020 20:12 В Словакии установили личность напавшего на начальную школу

В Словакии установили личность напавшего на начальную школу 11.6.2020 16:19 Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу

Уволен сотрудник Росгвардии, угрожавший подкинуть наркотики москвичу 11.6.2020 14:19 В Прикамье утонули двое подростков

В Прикамье утонули двое подростков 11.6.2020 12:24 Глава Норильска после аварии на ТЭЦ-3 стал фигурантом уголовного дела