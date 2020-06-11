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В Японии нашли предполагаемого убийцу десятков животных на «кошачьем» острове


11.6.2020 21:54
В Японии нашли предполагаемого убийцу десятков животных на «кошачьем» островеФото: elelur.com

К гибели десятков кошек, которые проживали на японском острове Умасима, может оказаться причастным пожилой житель города Китакюсю.

В скором времени ему предъявят обвинение из нескольких пунктов.

Остров Умасима находится на расстоянии нескольких километров от Кюсю. Он получил широкую известность из-за сотен кошек, которые на нем обитают. Осенью 2017 года среди животных резко возросло количество умерших, что привлекло внимание зоозащитников, привозивших на остров еду и следивших за кошками.

Вскоре выяснилось, что кошки погибали, съев отравленную рыбу. Спустя примерно два года после начала таких происшествий собранные материалы передали в полицию. После проверки японские правоохранители по подозрению в убийстве десятков животных задержали пожилого жителя города Китакюсю. По словам мужчины, отравленную рыбу на острове он якобы оставлял лишь для того, чтобы истребить ворон.

Подозреваемый продолжает настаивать на своей невиновности. Однако в скором времени ему предъявят целый ряд обвинений, которые связаны с законами о защите животных, пишут зарубежные СМИ.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 221

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