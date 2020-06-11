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Правительство расширяет меры по поддержке безработных


11.6.2020 21:09
Правительство расширяет меры по поддержке безработныхФото: pkokprf.ru

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому расширяются меры поддержки тех, кто лишился заработка вследствие пандемии нового коронавируса COVID-19.

Ранее о необходимости оказания помощи таким россиянам объявил глава РФ Владимир Путин.

Согласно постановлению, которое подписал сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин, тем, то потерял работу из-за пандемии коронавируса, будет оказана дополнительная государственная поддержка. В частности,безработным на три месяца будет продлена возможность получать соответствующее пособие, передает ТАСС.

Размер минимального пособия для тех, кто потерял работу, за период с мая по июль будет увеличен до четырех с половиной тысяч рублей. Кроме того, новый документ подразумевает расширенный охват семей с детьми, которым вместе с пособием по безработице в период с июня по август будут выплачивать по три тысячи рублей на каждого ребенка ежемесячно.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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