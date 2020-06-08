Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Путин поручил увеличить пособие для безработных

8.6.2020 18:47

Фото: livejournal.com



Глава РФ Владимир Путин поручил продлить на три месяца выплату пособий по безработице гражданам, которые лишились работы после 1 марта и в течение трех месяцев не смогли найти новый источник дохода. С соответствующим документом можно ознакомиться на официальном сайте Кремля.



Как указано в тексте документа, российский президент отдал поручение правительству "обеспечить продление периода выплаты" или возобновление перечисления пособия по безработице на трехмесячный срок.



Речь идет о гражданах, которые зарегистрированы в органах службы занятости как безработные и утратили право на соответствующее пособие по истечении ранее установленного периода. Срок действия меры согласно поручению президента продлевается до 1 октября текущего года.



Кроме того, было принято решение увеличить минимальный размер пособия для безработных до 4500 рублей, информирует пресс-служба Кремля. Президент также поручил распространить на безработных граждан, которые являются родителями, приемными родителями, усыновителями или опекунами несовершеннолетних детей, право на доплату к пособию, его размер составит 3 тыс. рублей на каждого ребенка.



Автор: Злата Богатова

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