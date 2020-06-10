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В Казахстане трагически погиб ведущий солист «Астана Опера»
10.6.2020 21:53
Фото: tengrinews.kz
35-летний Таир Гатауов, являвшийся ведущим солистом балетной труппы Государственного театра Казахстана "Астана Опера".
Трагическое известие пришло от пресс-службы театра в Facebook.
В связи с кончиной талантливого артиста коллектив Государственного театра оперы и балета "Астана Опера" глубоко скорбит и выражает свои соболезнования семье Таира Гатауова.
Как передают зарубежные СМИ, артист скончался в результате дорожно-транспортной аварии. Какие-либо подробности пока не приводятся.
Заслуженный деятель Казахстана Таир Гатауов родился 19 октября 1984 года в Уральске. После окончания хореографического училища им. Селезнева поступил в ЗКГУ им. Утемисова, где получил специальность "Педагог-хореограф". Он также получил диплом Казахской национальной академии хореографии как "Магистр искусствоведческих наук".
В прошлом Гатауов стажирововался в знаменитом итальянском театре Ла Скала в Милане. Начиная с 2013 года он стал ведущим солистом балета "Астана Оперы".
Летом прошлого года в окрестностях Харькова трагически погибла известная украинская балерина Светлана Исакова. Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Лысенко получила смертельные травмы в аварии, когда возвращалась домой из аэропорта после отпуска.
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