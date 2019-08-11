|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Известная украинская балерина Светлана Исакова погибла, возвращаясь из отпуска
02:24
Фото: rl0.ru
Ведущая солистка балета Харьковского национального академического театра оперы и балета имени Н.В. Лысенко Светлана Исакова скончалась от травм, полученных в дорожно-транспортном происшествии.
Как передают украинские СМИ, смертельная авария произошла, когда вернувшаяся из отпуска артистка возвращалась домой из аэропорта.
В сообщении, опубликованном на сайте театра, говорится о том, что одна из ведущих солисток балета — Светлана Исакова лишь недавно отмечала тридцатилетие. Артистка скончалась в минувшую субботу, 10 августа, после автокатастрофы.
По данным украинской прессы со ссылкой на худрука театра Олега Орищенко, смертельная авария на трассе Киев - Харьков произошла в ночное время. Светлана Исакова вместе со своим супругом находилась в маршрутке из Борисполя в Харьков. Пара только что вернулась из отпуска, проведенного в Италии.
Балерину, получившую множественные травмы, доставили в больницу Полтавы, но врачи оказались бессильны.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|