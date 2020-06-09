|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
13:09
Фото: livejournal.com
Следственные органы в рамках уголовного дела о крупной аварии в Норильске с последующим разливом топлива задержали троих топ-менеджеров ТЭЦ-3.
Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
Как стало известно, фигурантами уголовного дела оказались директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Все они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В скором времени им будет предъявлено обвинение по соответствующей статье и избрана мера пресечения.
По версии следствия, представители руководства ТЭЦ должным образом не обеспечивали безопасность в ходе эксплуатации объекта, входящего во вторую категорию негативного воздействия на окружающую среду.
В рамках продолжающегося расследования уже удалось установить, что конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта с 2018 года. Однако комиссия во главе с Алексеем Степановым составила акт, который был утвержден директором Павлом Смирновым. Документ позволил продолжать эксплуатировать резервуар в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности, что представляет собой нарушение установленного порядка, пояснила Светлана Петренко.
Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор установил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино. Однако первые дни сотрудники предприятия пытались своими силами устранить последствия аварии, не информируя о случившемся МЧС и местные власти.
Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал журналистам, что мероприятия по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске будут продолжаться в течение примерно двух недель. Представитель ведомства пояснил, что речь идет об основных работах.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|