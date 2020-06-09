ИнтерНовости - новости в стране и мире
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
Суд отправил актера Ефремова под домашний арест
Полиция оцепила дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов
Полиция оцепила дом на Чистых прудах, где живет Михаил Ефремов
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
ВОЗ: Ситуация с пандемией в мире ухудшается
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в НорильскеТрех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
В апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границыВ апреле более 3 тыс. россиян побывали за рубежом, несмотря на закрытые границы
В Москве за минувшие сутки умерли еще 56 пациентов с коронавирусомВ Москве за минувшие сутки умерли еще 56 пациентов с коронавирусом
В США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца ФлойдаВ США похоронили погибшего от рук полиции афроамериканца Флойда
В Подмосковье задержан вор в законе Вася БандитВ Подмосковье задержан вор в законе Вася Бандит

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. КосплеиИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только 2. Косплеи
Игры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. КомандныеИгры для детей и взрослых в условиях самоизоляции и не только. 1. Командные
Цветы жизни. 47. ЭпилогЦветы жизни. 47. Эпилог
Цветы жизни. 46. Великая цельЦветы жизни. 46. Великая цель
Конкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ruКонкурс "Лучший пользователь апреля" с Fa на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске


13:09
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в НорильскеФото: livejournal.com

Следственные органы в рамках уголовного дела о крупной аварии в Норильске с последующим разливом топлива задержали троих топ-менеджеров ТЭЦ-3.

Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Как стало известно, фигурантами уголовного дела оказались директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Все они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В скором времени им будет предъявлено обвинение по соответствующей статье и избрана мера пресечения.

По версии следствия, представители руководства ТЭЦ должным образом не обеспечивали безопасность в ходе эксплуатации объекта, входящего во вторую категорию негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках продолжающегося расследования уже удалось установить, что конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта с 2018 года. Однако комиссия во главе с Алексеем Степановым составила акт, который был утвержден директором Павлом Смирновым. Документ позволил продолжать эксплуатировать резервуар в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности, что представляет собой нарушение установленного порядка, пояснила Светлана Петренко.

Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор установил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино. Однако первые дни сотрудники предприятия пытались своими силами устранить последствия аварии, не информируя о случившемся МЧС и местные власти.

Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал журналистам, что мероприятия по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске будут продолжаться в течение примерно двух недель. Представитель ведомства пояснил, что речь идет об основных работах.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 161

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июнь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»Пациенты с COVID-19 будут бесплатно получать «Авифавир»
Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в НорильскеТрех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске
Цыганов рассказал о работе в новом проекте ВырыпаеваЦыганов рассказал о работе в новом проекте Вырыпаева
Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»Афроамериканский миллиардер требует $14 трлн за «200 лет рабства»
В Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенкомВ Хабаровске пьяный водитель насмерть сбил мужчину с ребенком

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru