Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Трех руководителей ТЭЦ задержали по делу о разливе топлива в Норильске

13:09

Фото: livejournal.com



Следственные органы в рамках уголовного дела о крупной аварии в Норильске с последующим разливом топлива задержали троих топ-менеджеров ТЭЦ-3.



Об этом журналистам рассказала официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.



Как стало известно, фигурантами уголовного дела оказались директор ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов. Все они подозреваются в нарушении правил охраны окружающей среды при эксплуатации промышленных объектов. В скором времени им будет предъявлено обвинение по соответствующей статье и избрана мера пресечения.



По версии следствия, представители руководства ТЭЦ должным образом не обеспечивали безопасность в ходе эксплуатации объекта, входящего во вторую категорию негативного воздействия на окружающую среду.



В рамках продолжающегося расследования уже удалось установить, что конструкция разрушенного резервуара требовала капитального ремонта с 2018 года. Однако комиссия во главе с Алексеем Степановым составила акт, который был утвержден директором Павлом Смирновым. Документ позволил продолжать эксплуатировать резервуар в отсутствие требующегося заключения экспертизы промышленной безопасности, что представляет собой нарушение установленного порядка, пояснила Светлана Петренко.



Разрыв одного из резервуаров, горюче-смазочные материалы из которого сначала вылились на проезжую часть технологической дороги, произошел еще 29 мая. Позже Росприроднадзор установил, что топливо попало в воду рек Дандыкан и Амбарная, впадающей в озеро Пясино. Однако первые дни сотрудники предприятия пытались своими силами устранить последствия аварии, не информируя о случившемся МЧС и местные власти.



Ранее первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян рассказал журналистам, что мероприятия по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске будут продолжаться в течение примерно двух недель. Представитель ведомства пояснил, что речь идет об основных работах.



Автор: Злата Богатова

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