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Основные работы на месте ЧП в Норильске потребуют около двух недель


7.6.2020 12:41
Основные работы на месте ЧП в Норильске потребуют около двух недельФото: livejournal.com

Мероприятия по ликвидации последствий разлива топлива в Норильске будут продолжаться в течение примерно двух недель, рассказал журналистам первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян.

Представитель ведомства пояснил, что речь идет об основных работах.

Действия спасателей будут считаться законченными, когда они очистят от вредных веществ максимально возможную территорию. По словам Александра Чуприяна, учитывая объем утечки, необходимо "собрать больше различной смеси как в грунте, так и на воде".

Представитель МЧС также рассказал о том, что за минувшие сутки уже удалось собрать 853 кубометра водонефтяной смеси, а за период с начала работ - 1 714 кубометров. В общей сложности спасатели успели извлечь и вывезти для утилизации свыше 11,5 тыс. кубометров загрязненного грунта.

Мероприятия по ликвидации последствий аварии осложняет северный ветер, из-за которого загрязненные беспрестанно мигрируют, а спасатели вынуждены все время перемещаться вслед за ними.

Ранее власти Соединенных Штатов в лице главы Госдепартамента Майкла Помпео выразили готовность оказать России помощь в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 207

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