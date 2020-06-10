Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Бекмамбетов подписал контракт с Universal Pictures на screenlife-фильмы

10.6.2020 11:03

Фото: kakprosto.ru



Российский кинорежиссер Тимур Бекмамбетов подписал соглашение с американской компанией Universal Pictures, передает агентство "Интерфакс".



Как рассказали представители кинематографиста, контракт подразумевает создание пяти фильмов.



В соответствии с документом, голливудская студия выпустит пять кинолент, которые будут созданы с участием Тимура Бекмамбетова в качестве продюсера. Все фильмы будут при этом в формате screenlife, когда действия разворачиваются на экранах компьютеров или смартфонов.



В прошлом российский режиссер уже сотрудничал с этой американской компанией. Именно Universal Pictures в 2008 году выпустила режиссерский дебют Бекмамбетова в Голливуде - боевик "Особо опасен" (2008). Главные роли в этой картине сыграли Анджелина Джоли и Морган Фримен.



Спустя семь лет при финансировании компании был создан первый screenlife-фильм российского кинематографиста. Представленная зрителям в 2015 году лента получила название "Убрать из друзей".



Ранее известный британский режиссер и продюсер Риддли Скотт выразил намерение вернуться к сюжету "Чужого". По его словам, во время вынужденного карантина из-за пандемии кинематографист смог посвятить много времени осмыслению и доработке сценариев, начатых довольно давно.



Автор: Злата Богатова

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