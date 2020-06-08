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В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжающих из других регионов


16:20
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для приезжающих из других регионовФото: vk.com

Администрация полуострова приняла решение также отменить режим самоизоляции, ранее вводившийся из-за угрозы распространения коронавируса.

Как сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов, изменения вступают в силу уже 15 июня.

По словам Сергея Аксенова, с 15 июня на территории Крыма отменяется требование об обязательном карантине для людей, приехавших из других регионов России. Как уточнил глава Крыма, обсервация пока будет необходима лишь для приехавших из-за рубежа.

Ограничительные меры в республике были объявлены с 17 марта, в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. До настоящего времени в Крыму действует режим повышенной готовности.

Начиная с 9 апреля всех прибывающих в Крым из других регионов нашей страны обязывали соблюдать самоизоляцию в течение двух недель. В случае, когда условия для такого режима отсутствовали, людей направляли в обсерваторы. В конце мая в республике приняли решение о том, что оплачивать самоизоляцию должны сами граждане, если они прибыли в Крым без конкретной цели.

Соответствующий указ о принудительном помещении в обсерваторы был подписан 24 мая. Сумма, которую при этом было необходимо заплатить людям, помещаемым в такие учреждения после приезда в Крым, не уточнялась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 118

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