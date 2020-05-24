Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Крыму приехавшие без конкретной цели должны будут оплатить пребывание в обсерваторах

24.5.2020 14:08

Фото: dp.ru



С граждан, которые не смогут сразу оплатить пребывание в обсерваторах, деньги будут взыскиваться позднее, заявил глава республики Сергей Аксенов.



Руководитель местной администрации пояснил, что речь идет о тех, кто прибыл в регион без конкретной цели.



Все, кто прибыл в Крым без конкретной цели, будут помещаться в платные обсерваторы, заявил глава республики Сергей Аксенов. Речь об этом шла в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения в регионе коронавирусной инфекции. Мероприятие транслировалось в онлайн-режиме.



По словам Аксенова, с граждан, которые не готовы оплатить сразу же пребывание в обсерваторе, деньги будут взыскиваться через суд и. Глава региона подчеркнул, что в Крыму всех ждут в курортный сезон, но в данный момент не стоит создавать им проблем. Каждый приезд на полуостров жителей других регионов влечет за собой дополнительную нагрузку на органы власти и систему здравоохранения, подчеркнул Аксенов и призвал "уважать друг друга".



Как стало известно, указ о принудительном помещении в обсерваторы за собственный счет будет подписан уже сегодня, 24 мая. Сумма, которую в скором времени придется заплатить людям, помещаемым в такие учреждения после приезда в Крым, пока не уточнялась.



Автор: Злата Богатова

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