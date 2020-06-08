Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Элисте найдены убитыми мать и трое детей

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Фото: v-moldove.ru



Следственные органы региона после убийства трех детей и их матери в Элисте уже возбудили уголовное дело, сообщает ТАСС.



По предварительным данным, причиной смерти могли стать ножевые ранения.



Со ссылкой на СУ СКР по Калмыкии отмечается, что сигнал в правоохранительные органы поступил от главы семейства, который обнаружил тела 35-летней супруги и троих малолетних детей. По факту трагедии возбуждено уголовное дело по п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство трех малолетних"). В ведомстве пояснили, что дети 2009, 2012 и 2020 г.р. скончались от множественных ножевых ранений.



К месту ЧП ранее прибыло руководство республиканского СУ СКР, продолжают работу криминалисты. Установить все обстоятельства инцидента предстоит сотрудникам отдела по расследованию особо важных дел.



В прокуратуре Калмыкии, прокомментировав случившееся, пояснили, что когда глава семейства вернулся домой, дверь в квартиру была заперта изнутри. Поэтому в качестве основной сейчас рассматривается версия о том, что мать могла сама нанести ранения детям. Затем она покончила с собой.



Ранее был вынесен приговор по делу жительницы ЗАТО Вилючинск, которую признали виновной в убийстве собственных детей. Пытаясь отомстить супругу, она пыталась утопиться. Пока очевидцы вытаскивали женщину из воды, дети погибли. Ближайшие пятнадцать лет жительница Камчатки проведет в колонии общего режима.



Автор: Злата Богатова

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