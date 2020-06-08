|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканца
8.6.2020 16:26
Фото: ppo-metalistiv.dp.ua
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива выступил с предложением переименовать киевский проспект Бандеры, который ранее назывался Московским.
Представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь!" считает, что нужно дать проспекту название в честь афроамериканца Джорджа Флойда, убитого в конце мая в Соединенных Штатах.
Как написал парламентарий в своем telegram-канале, властям Украины нужно "объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!"
Парламентарий добавил, что после убийства полицейскими Джорджа Флойда в США началась "революция достоинства". Поэтому Илья Кива также попросил рассмотреть возможность внесения трагически погибшего темнокожего рецидивиста в списки Небесной сотни.
В июле 2016 года власти украинской столицы, продолжая политику так называемой "декоммунизации", переименовали одну из главных транспортных артерий Киева. В соответствии с решением, которое принял тогда Городской совет, Московский проспект стали именовать в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры.
Улица Суворова получила тогда название в честь генерала-хорунжего петлюровской армии Алмазова, а переулок, носивший имя Кутузова, стали именовать переулком украинского писателя-националиста Гуцало. Улицу Кутузова киевские власти своим решением превратили в улицу имени одного из командиров "синежупанников", действовавших в период Гражданской войны, Омеляновича-Павленко.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|