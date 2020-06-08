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Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканца


8.6.2020 16:26
Проспект Бандеры в Киеве предложили переименовать в честь убитого в Миннеаполисе афроамериканцаФото: ppo-metalistiv.dp.ua

Депутат Верховной рады Украины Илья Кива выступил с предложением переименовать киевский проспект Бандеры, который ранее назывался Московским.

Представитель фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь!" считает, что нужно дать проспекту название в честь афроамериканца Джорджа Флойда, убитого в конце мая в Соединенных Штатах.

Как написал парламентарий в своем telegram-канале, властям Украины нужно "объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры в проспект Флойда!"

Парламентарий добавил, что после убийства полицейскими Джорджа Флойда в США началась "революция достоинства". Поэтому Илья Кива также попросил рассмотреть возможность внесения трагически погибшего темнокожего рецидивиста в списки Небесной сотни.

В июле 2016 года власти украинской столицы, продолжая политику так называемой "декоммунизации", переименовали одну из главных транспортных артерий Киева. В соответствии с решением, которое принял тогда Городской совет, Московский проспект стали именовать в честь лидера украинских нацистов Степана Бандеры.

Улица Суворова получила тогда название в честь генерала-хорунжего петлюровской армии Алмазова, а переулок, носивший имя Кутузова, стали именовать переулком украинского писателя-националиста Гуцало. Улицу Кутузова киевские власти своим решением превратили в улицу имени одного из командиров "синежупанников", действовавших в период Гражданской войны, Омеляновича-Павленко.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 139

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